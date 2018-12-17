«Зенит» и «Краснодар» узнают соперников по 1/16 финала Лиги Европы

Футбол 17 декабря 2018 12:10 Источник: UEFA (УЕФА) Автор: Липкин Антон

Сегодня в Ньоне пройдет жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы.

В понедельник в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоится жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы, в которой будут участвовать два российских клуба – «Зенит» и «Краснодар».

32 команды разбиты на две корзины. В число сеяных попали победители групп на групповом этапе, а также четыре команды, набравшие больше очков из числа занявших третьи места в группах Лиги чемпионов. Несеяными стали команды, ставшие вторыми на групповом этапе и оставшиеся четыре команды из Лиги чемпионов.

Сеяные: «Арсенал» (Англия), «Айнтрахт» (Германия), «Байер» (Германия), «Бенфика» (Португалия), «Бетис» (Испания), «Валенсия» (Испания), «Вильярреал» (Испания), «Генк» (Бельгия), «Динамо» (Загреб, Хорватия), «Динамо» (Киев, Украина), «Зальцбург» (Австрия), «Зенит» (Россия), «Интер» (Италия), «Наполи» (Италия), «Севилья» (Испания), «Челси» (Англия).

Несеяные: БАТЭ (Белоруссия), «Брюгге» (Бельгия), «Виктория» (Чехия), «Галатасарай» (Турция), «Краснодар» (Россия), «Лацио» (Италия), «Мальме» (Швеция), «Олимпиакос» (Греция), «Рапид» (Австрия), «Ренн» (Франция), «Селтик» (Шотландия), «Славия» (Чехия), «Спортинг» (Португалия), «Фенербахче» (Турция), «Цюрих» (Швейцария), «Шахтер» (Украина).

Матчи 1/16 финала пройдут 14 и 21 февраля. Сеяные команды проведут ответные матчи дома.

Начало жеребьевки – 15:00 (мск).