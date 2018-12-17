Стали известны пары 1/8 финала Лиги чемпионов

В Швейцарии состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов.
В 1/8 финала Лиги чемпионов сыграют:
«Шальке» (Германия) - «Манчестер Сити» (Англия);
«Атлетико» (Испания) – «Ювентус» (Италия);
«Манчестер Юнайтед» (Англия) – «ПСЖ» (Франция);
«Тоттенхэм» (Англия) – «Боруссия» Дортмунд (Германия);
«Лион» (Франция) – «Барселона» (Испания);
«Рома» (Италия) – «Порту» (Португалия);
«Аякс» (Голландия) – «Реал» (Испания);
«Ливерпуль» (Англия) - «Бавария» (Германия).
Первые матчи плей-офф Лиги чемпионов состоятся 12, 13, 19 и 20 февраля. Ответные пройдут 5, 6, 12 и 13 марта.