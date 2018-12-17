Стали известны пары 1/8 финала Лиги чемпионов - Советский спорт
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    • Футбол17 декабря 2018 14:20Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

    Стали известны пары 1/8 финала Лиги чемпионов

    В Швейцарии состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов.

    В 1/8 финала Лиги чемпионов сыграют:

    «Шальке» (Германия) - «Манчестер Сити» (Англия);

    «Атлетико» (Испания) – «Ювентус» (Италия);

    «Манчестер Юнайтед» (Англия) – «ПСЖ» (Франция);

    «Тоттенхэм» (Англия) – «Боруссия» Дортмунд (Германия);

    «Лион» (Франция) – «Барселона» (Испания);

    «Рома» (Италия) – «Порту» (Португалия);

    «Аякс» (Голландия) – «Реал» (Испания);

    «Ливерпуль» (Англия) - «Бавария» (Германия).

    Первые матчи плей-офф Лиги чемпионов состоятся 12, 13, 19 и 20 февраля. Ответные пройдут 5, 6, 12 и 13 марта.

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