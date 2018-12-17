«Краснодар» сыграет в 1/16 финала Лиги Европы с «Байером» - Советский спорт
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    • Футбол17 декабря 2018 15:20Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

    «Краснодар» сыграет в 1/16 финала Лиги Европы с «Байером»

    В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы, которую провел Рикарду Карвалью.

    Соперником российского «Краснодара» в 1/16 финала станет немецкий «Байер».

    Первый матч «Краснодар» проведет дома 14 февраля, ответный состоится 21 февраля в Ливеркузене. Финал Лиги Европы состоится 29 мая в Баку (Азербайджан).

    «Краснодар» на групповом этапе Лиги Европы занял второе место, набрав 12 очков. Его соперник по плей-офф «Байер» (13 баллов) стал первым, обогнав «Цюрих», АЕК и «Лудогорец».

    #фк краснодар#лига европы#Футбол-Россия#карвалью рикарду#фк байер
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