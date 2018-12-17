«Краснодар» сыграет в 1/16 финала Лиги Европы с «Байером»

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы, которую провел Рикарду Карвалью.
Соперником российского «Краснодара» в 1/16 финала станет немецкий «Байер».
Первый матч «Краснодар» проведет дома 14 февраля, ответный состоится 21 февраля в Ливеркузене. Финал Лиги Европы состоится 29 мая в Баку (Азербайджан).
«Краснодар» на групповом этапе Лиги Европы занял второе место, набрав 12 очков. Его соперник по плей-офф «Байер» (13 баллов) стал первым, обогнав «Цюрих», АЕК и «Лудогорец».
⚡️В 1/16 финала @EuropaLeague сыграем против леверкузенского "Байера" @bayer04_es— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 17 декабря 2018 г.
Первый матч пройдет в Краснодаре 14 февраля, ответный в 21 февраля.#UEL pic.twitter.com/TVH9bbfZ4E