«Краснодар» сыграет в 1/16 финала Лиги Европы с «Байером»

Футбол 17 декабря 2018 15:20 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы, которую провел Рикарду Карвалью.

Соперником российского «Краснодара» в 1/16 финала станет немецкий «Байер».

Первый матч «Краснодар» проведет дома 14 февраля, ответный состоится 21 февраля в Ливеркузене. Финал Лиги Европы состоится 29 мая в Баку (Азербайджан).

«Краснодар» на групповом этапе Лиги Европы занял второе место, набрав 12 очков. Его соперник по плей-офф «Байер» (13 баллов) стал первым, обогнав «Цюрих», АЕК и «Лудогорец».