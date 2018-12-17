Стало известно расписание матчей 1/8 финала Лиги чемпионов - Советский спорт
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Матч-центр

  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    3-й период
    Куньлунь Ред Стар
    Амур
    3
    0
  • Сербия - Суперлига
    21-й тур / 22-й тур
    2-й тайм
    Земун
    Динамо Вр
    1
    1
  • Сербия - Суперлига
    21-й тур / 22-й тур
    начало в 17:00
    Младост Л
    Рад
    0
    0
  • Сербия - Суперлига
    21-й тур / 22-й тур
    начало в 17:00
    Напредак
    Раднички Н
    0
    0
    • Футбол17 декабря 2018 15:34Источник: UEFA (УЕФА)Автор: Сметанникова Дарья

    Стало известно расписание матчей 1/8 финала Лиги чемпионов

    УЕФА опубликовал расписание матчей плей-офф Лиги чемпионов:

    12 февраля
    «МЮ» — «ПСЖ», «Рома» — «Порту».

    13 февраля
    «Тоттенхэм» — «Боруссия», «Аякс» — «Реал».

    19 февраля
    «Лион» — «Барселона», «Ливерпуль» — «Бавария».

    20 февраля
    «Шальке» — «Манчестер Сити», «Атлетико» — «Ювентус».

    5 марта
    «Боруссия» — «Тоттенхэм», «Реал» — «Аякс».

    6 марта
    «ПСЖ» — «МЮ», «Порту» — «Рома».

    12 марта
    «Манчестер Сити» — «Шальке», «Ювентус» — «Атлетико».

    13 марта
    «Барселона» — «Лион», «Бавария» — «Ливерпуль».

    Финал Лиги чемпионов пройдет 1 июня 2019 года в Мадриде (Испания).

    #уефа#лига чемпионов
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