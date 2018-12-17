Стало известно расписание матчей 1/8 финала Лиги чемпионов

УЕФА опубликовал расписание матчей плей-офф Лиги чемпионов:
12 февраля
«МЮ» — «ПСЖ», «Рома» — «Порту».
13 февраля
«Тоттенхэм» — «Боруссия», «Аякс» — «Реал».
19 февраля
«Лион» — «Барселона», «Ливерпуль» — «Бавария».
20 февраля
«Шальке» — «Манчестер Сити», «Атлетико» — «Ювентус».
5 марта
«Боруссия» — «Тоттенхэм», «Реал» — «Аякс».
6 марта
«ПСЖ» — «МЮ», «Порту» — «Рома».
12 марта
«Манчестер Сити» — «Шальке», «Ювентус» — «Атлетико».
13 марта
«Барселона» — «Лион», «Бавария» — «Ливерпуль».
Финал Лиги чемпионов пройдет 1 июня 2019 года в Мадриде (Испания).