Булыкин оценил шансы «Краснодара» на выход в 1/8 финала Лиги Европы

Футбол 17 декабря 2018 16:28 Источник: Sport24.ru Автор: Гичунцев Артур

Первые матчи пройдут 14 февраля, ответные – 21 числа.

Бывший форвард немецкого клуба «Байер 04» Дмитрий Булыкин высказался о противостоянии с «Краснодаром» в 1/16 финала Лиги Европы.

«Байер» – хорошая команда, «Краснодару» главное начать играть с первых минут. Если это получится, то у них есть все шансы, чтобы хорошо сыграть с немцами.

Остались ли в нынешнем «Байере» футболисты, с которыми я играли в Леверкузене? Пока не смотрел, приеду – посмотрю. Все немецкие клубы хорошо организованы в том, что касается дисциплины.

Шансы в этом противостоянии я бы оценил как 50 на 50. Да, я играл в «Байере», но буду болеть за краснодарскую команду. Хорошая жеребьевка для российских клубов. Надо хорошо выступить, а то Португалия уже рядом (в таблице коэффициентов УЕФА)», – цитирует Булыкина Sport24.ru.

Добавим, что питерский "Зенит" на этой стадии турнира сыграет с турецким "Фенербахче".