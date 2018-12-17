Булыкин оценил шансы «Краснодара» на выход в 1/8 финала Лиги Европы - Советский спорт
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    • Футбол17 декабря 2018 16:28Источник: Sport24.ruАвтор: Гичунцев Артур

    Булыкин оценил шансы «Краснодара» на выход в 1/8 финала Лиги Европы

    Первые матчи пройдут 14 февраля, ответные – 21 числа.

    Бывший форвард немецкого клуба «Байер 04» Дмитрий Булыкин высказался о противостоянии с «Краснодаром» в 1/16 финала Лиги Европы.

    «Байер» – хорошая команда, «Краснодару» главное начать играть с первых минут. Если это получится, то у них есть все шансы, чтобы хорошо сыграть с немцами.

    Остались ли в нынешнем «Байере» футболисты, с которыми я играли в Леверкузене? Пока не смотрел, приеду – посмотрю. Все немецкие клубы хорошо организованы в том, что касается дисциплины.

    Шансы в этом противостоянии я бы оценил как 50 на 50. Да, я играл в «Байере», но буду болеть за краснодарскую команду. Хорошая жеребьевка для российских клубов. Надо хорошо выступить, а то Португалия уже рядом (в таблице коэффициентов УЕФА)», – цитирует Булыкина Sport24.ru.

    Добавим, что питерский "Зенит" на этой стадии турнира сыграет с турецким "Фенербахче".

    #Футбол-Россия#лига европы#фк байер#фк краснодар#булыкин дмитрий
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