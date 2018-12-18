Сергей Силкин: Шансы «Зенита» и «Краснодара» на выход в 1/8 финала Лиги Европы - 50 на 50

Футбол 18 декабря 2018 01:26 Источник: Rusfootball.info

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы для «Зенита» и «Краснодара».

- Из групп на предыдущей еврокубковой стадии вышли команды, набравшие наибольшее количество очков - это говорит о том, что они находятся в хорошей форме и хороший футбол показывают. Нельзя сказать, что нашим командам достались какие-то непроходимые, страшные соперники, но и нельзя сказать, что они легкие. Считаю, что и у «Краснодара», и у «Зенита» 50 на 50 шансы на выход в следующую стадию турнира. Все зависит от того, как команды поработают в межсезонье, как наберут форму, что будут представлять из себя. Не наберут форму — сложновато будет.

Немецкие команды всегда были сложными для нас. Мы всегда тяжело играем с ними. Потому что и уровень футбола там очень вырос, и команды дисциплинированные, силовые. Достаточно быстро переходят в центр поля. В современный футбол играют. Чтобы с ними соперничать, надо самим быть на ходу. Соперник «Зенита» - «Фенербахче» - тоже не подарок. Как на стадионах в Турции болеют - так, наверное, нигде не болеют, там просто сумасшествие на аренах происходит. Поэтому важно очень - не провалиться в первой игре, - передает слова Силкина Rusfootball.info.

Напомним, что «Краснодар» в 1/6 финала Лиги Европы встретится с «Байером», а «Зенит» сыграет против «Фенербахче».