В российском футболе пересмотрят лимит на легионеров, начиная с сезона-2020/21 - Советский спорт
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    • Футбол19 декабря 2018 15:27Источник: «Р-Спорт»Автор: Спирин Дмитрий

    В российском футболе пересмотрят лимит на легионеров, начиная с сезона-2020/21

    Лимит на легионеров в российском футболе будет пересмотрен с сезона-2020/21.

    - Лимит утвержден, и он действует, а с сезона-2020/21 он будет пересмотрен, он будет связан с заявкой. Какой она будет, еще предстоит решать. Давайте пока не будем забегать вперед. Клубы отстаивают заявку, и (экс-глава РФС Виталий) Мутко это поддержал, потому что решение было принято еще при нем. Это решение будет принято на исполкоме, - сказал обязанности президента Российского футбольного союза (РФС) Сергей Прядкин.

    Согласно регламенту в матчах чемпионата России, в составе одной команды одновременно на поле могут находиться максимум шесть легионеров.

    #РПЛ#прядкин сергей#лимит на легионеров#Футбол-Россия
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