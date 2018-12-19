В российском футболе пересмотрят лимит на легионеров, начиная с сезона-2020/21

Футбол 19 декабря 2018 15:27 Источник: «Р-Спорт» Автор: Спирин Дмитрий

Лимит на легионеров в российском футболе будет пересмотрен с сезона-2020/21.

- Лимит утвержден, и он действует, а с сезона-2020/21 он будет пересмотрен, он будет связан с заявкой. Какой она будет, еще предстоит решать. Давайте пока не будем забегать вперед. Клубы отстаивают заявку, и (экс-глава РФС Виталий) Мутко это поддержал, потому что решение было принято еще при нем. Это решение будет принято на исполкоме, - сказал обязанности президента Российского футбольного союза (РФС) Сергей Прядкин.

Согласно регламенту в матчах чемпионата России, в составе одной команды одновременно на поле могут находиться максимум шесть легионеров.