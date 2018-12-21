Соперник «Зенита» по Лиге Европы «Фенербахче» вышел в 1/8 финала Кубка Турции

Футбол 21 декабря 2018 00:05 Источник: «Советский спорт»

Футболисты «Фенербахче» разгромили «Гиресунспор» в ответном матче 1/16 финала Кубка Турции со счетом 5:2.

В составе «Фенербахче» дубль на свой счет записал Мехмет Экиджи (49- я и 55-я минуты), еще по одному мячу забили Роберто Сольдадо (7), Мехмет Топал (73) и Диего Рейес (89).

Отметим, что защитник «Фенербахче» Роман Нойштедтер провел на поле все 90 минут.

Первый матч, который состоялся в Стамбуле 6 декабря, завершился победой «Фенербахче» со счетом 1:0.

Добавим, что «Фенербахче» является соперником «Зенита» по 1/16 финала Лиги Европы. Первый матч команды проведут 12 февраля в Стамбуле, ответная игра состоится 21 февраля в Санкт-Петербурге.