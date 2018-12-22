«Рубин» может начать сезон-2019/20 на старом стадионе из-за ЧМ по рабочим профессиям

Футбол 22 декабря 2018 10:33 Источник: «БИЗНЕС Online» Автор: Спирин Дмитрий

Казанский «Рубин» может на полтора месяца лишиться возможности играть на стадионе «Казань Арена».

Власти Казани могут перенести туда церемонию открытия и закрытия чемпионата мира по рабочим профессиям WorldSkills 2019. Об этом со ссылкой на министра по чрезвычайным ситуациям Татарстана Рафиса Хабибуллина сообщает "БИЗНЕС Online".

Подготовка к церемонии открытия начнется уже 1 июня, а вернут стадион «Рубину» не раньше сентября. Сезон-2019/20 в РПЛ стартует в конце июля, поэтому несколько первых турах казанцам придется провести на стадионе «Центральный», если перенос WorldSkills будет подтвержден.