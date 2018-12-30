Василий Уткин: Кокорина и Мамаева незачем держать в тюрьме, но и простить их нельзя

Футбол 30 декабря 2018 13:07 Источник: «БИЗНЕС Online» Автор: Спирин Дмитрий

Василий Уткин прокомментировал продление содержание в СИЗО футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

- Меня угнетает, что окружающая публика, говоря о справедливости, подразумевает свирепость. Люди хотят, чтобы все были в равных правах, а оперируют только категориями самого жесткого закона. Кокорина и Мамаева незачем держать в тюрьме, но и простить их нельзя.

Их сейчас судят по двум эпизодам, которые видно на видео. Это то же самое, как если бы аварию ГАИ рассматривала четыре месяца. Нужно заканчивать следствие, нести дело в суд, а людей держат взаперти. А если их в итоге не запрут? Зачем на четыре месяца спортсменов лишили права заниматься своим делом?, цитирует Уткина "БИЗНЕС Online".

Московский городской суд 18 декабря подтвердил законность продления до 8 февраля срока ареста футболистам по делу о хулиганстве и нанесении побоев. Мамаев и Кокорин были взяты под стражу 11 октября.