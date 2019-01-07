«ПСЖ» отдал призовые за выход в 1/16 финала Кубка Франции экс-сопернику

Футбол 07 января 2019 18:18 Источник: Paris Champions

«ПСЖ» отказался от призовых за выход в 1/16 финала Кубка Франции.

Как сообщает издание Paris Сhampions, руководство «ПСЖ» передало 120 тысяч евро, которые полагались команде за выход в следующий раунд Кубка Франции, своему сопернику по 1/32 финала турнира – клубу «Понтиви».

Отметим, что портал Transfermarkt.com оценивает стоимость всех игроков «Понтиви» в 425 тысяч евро.

Напомним, что «ПСЖ» разгромил «Понтиви», выступающий в любительском чемпионате Франции – пятой по силе лиге страны, в этой встрече со счетом 4:0. Следующий соперник «ПСЖ» в Кубке страны определится по итогам жеребьевки, которая состоится 23 января.