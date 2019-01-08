«Арсенал» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в 1/16 финала Кубка Англии

Футбол 08 января 2019 08:16 Автор: Липкин Антон

Жеребьевка состоялась в ночь с понедельника на вторник.

Накануне поздно вечером, после окончания матча 1/32 финала Кубка Англии «Вулверхэмптон» – «Ливерпуль» (2:1), состоялась жеребьевка следующего раунда розыгрыша.

В ней принял участие бывший форвард «Тоттенхэма» и сборной Ирландии Робби Кин.

По итогам жеребьевки в одну пару 1/16 финала попали «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

Кубок Англии

1/16 финала

«Суонси» – «Джиллингем»

«Уимблдон» – «Вест Хэм»

«Шрусбери» / «Сток Сити» – «Вулверхэмптон»

«Миллуол» – «Эвертон»

«Брайтон» – «Вест Бромвич»

«Бристоль Сити» – «Болтон»

«Аккрингтон» – «Дерби Каунти» / «Саутгемптон»

«Донкастер» – «Олдхэм»

«Челси» – «Шеффилд Уэнсдей» / «Лутон»

«Ньюкасл» / «Блэкберн» – «Уотфорд»

«Мидлсбро» – «Ньюпорт»

«Манчестер Сити» – «Бернли»

«Барнет» – «Брентфорд»

«Портсмут» – «Куинз Парк Рейнджерс»

«Арсенал» – «Манчестер Юнайтед»

«Кристал Пэлас» – «Тоттенхэм»

Переигровки 1/32 финала пройдут 15-16 января. Матчи 1/16 финала запланированы на 25-28 января.

Отметим, что до этой стадии турнира дошел клуб пятого дивизиона – «Барнет».

Действующим победителем Кубка Англии является «Челси».