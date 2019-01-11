«Барселона» проиграла «Леванте» в первом матче 1/8 финала Кубка Испании

Футбол 11 января 2019 01:22 Источник: «Советский спорт»

Футболисты «Барселоны» на выезде уступили «Леванте» в первом матче 1/8 Кубка Испании со счетом 1:2.

В составе хозяев поля голами отметились Эрик Кабако и Борха Майораль. У гостей отличился Филиппе Коутиньо.

Добавим, что ответная встреча состоится на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне 17 января.

Кубок Испании

1/8 финала

Первый матч

«Леванте» – «Барселона» - 2:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Кабако (4), 2:0 – Майораль (18), 2:1 – Коутиньо (85, пен.).

«Леванте»: Фернандес, Кабако, Родригес (Джейсон, 69), Постиго, Коке, Кампанья, Прцич, Рочина (Дукуре, 75), Саймон, Майораль, Боатенг (Моралес, 62).

«Барселона»: Силлессен, Миранда (Серджи Роберто, 46), Брандарис (Лангле, 58), Мурильо, Нелсон Семеду, Коутиньо, Видаль, Дембеле, Аленья, Малком (Денис Суарес, 67), Бускетс.

Предупреждения: Мурильо (22), Аленья (39), Прцич (41), Брандарис (43), Кабако (49), Бускетс (74), Майораль (90).