Гол Думбия помог «Жироне» выбить «Атлетико» из Кубка Испании - Советский спорт
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Футбол16 января 2019 23:29Источник: «Советский спорт»

Гол Думбия помог «Жироне» выбить «Атлетико» из Кубка Испании

Футболисты «Атлетико» не смогли переиграть «Жирону» в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании со счетом 3:3.

В составе мадридской команды голами отметились Никола Калинич (12-я минута), Анхель Корреа (66) и Антуан Гризманн (84). У гостей отличились Валери Фернандес (37), Кристиан Стуани (59) и Сейду Думбия (88).

Напомним, что первая встреча соперников, которая прошла в Жироне 9 января завершилась со счетом 1:1.

Таким образом, по сумме двух встреч «Жирона» вышла в четвертьфинал Кубка Испании, а «Атлетико» покидает розыгрыш турнира.

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