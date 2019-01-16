Гол Думбия помог «Жироне» выбить «Атлетико» из Кубка Испании

Футбол 16 января 2019 23:29 Источник: «Советский спорт»

Футболисты «Атлетико» не смогли переиграть «Жирону» в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании со счетом 3:3.

В составе мадридской команды голами отметились Никола Калинич (12-я минута), Анхель Корреа (66) и Антуан Гризманн (84). У гостей отличились Валери Фернандес (37), Кристиан Стуани (59) и Сейду Думбия (88).

Напомним, что первая встреча соперников, которая прошла в Жироне 9 января завершилась со счетом 1:1.

Таким образом, по сумме двух встреч «Жирона» вышла в четвертьфинал Кубка Испании, а «Атлетико» покидает розыгрыш турнира.