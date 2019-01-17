Определились все пары 1/16 финала Кубка Англии

«Дерби Каунти» в серии послематчевых пенальти переиграл «Саутгемптон» в матче 1/32 Кубка Англии со счетом 3:2 (5:3 пен.), получив последнюю путевку в следующий раунд турнира.
Таким образом, в 1/16 финала Кубка Англии сезона-2018/19 встретятся:
«Арсенал» - «Манчестер Юнайтед»
«Манчестер Сити» - «Бернли»
«Челси» — «Шеффилд Уэнсдей»
«Кристал Пэлас» - «Тоттенхэм Хотспур»
«Миллуолл» - «Эвертон»
«Ньюкасл Юнайтед» - «Уотфорд»
«Аккрингтон Стэнли» - «Дерби Каунти»
«Шрусбери Таун» - «Вулверхэмптон»
«Брайтон энд Хоув Альбион» - «Вест Бромвич Альбион»
«Бристоль Сити» - «Болтон Уондерерс»
«Донкастер Роверс» - «Олдхэм Атлетик»
«Портсмут» - «Куинз Парк Рейнджерс»
«Мидлсбро» - «Ньюпорт Каунти»
«Барнет» - «Брентфорд»
«Суонси Сити» - «Гиллингем»
«Уимблдон» - «Вест Хэм Юнайтед»
Добавим, что матчи состоятся в период с 25 по 28 января.