Определились все пары 1/16 финала Кубка Англии

Футбол 17 января 2019 01:49 Источник: «Советский спорт»

«Дерби Каунти» в серии послематчевых пенальти переиграл «Саутгемптон» в матче 1/32 Кубка Англии со счетом 3:2 (5:3 пен.), получив последнюю путевку в следующий раунд турнира.

Таким образом, в 1/16 финала Кубка Англии сезона-2018/19 встретятся:

«Арсенал» - «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Сити» - «Бернли»

«Челси» — «Шеффилд Уэнсдей»

«Кристал Пэлас» - «Тоттенхэм Хотспур»

«Миллуолл» - «Эвертон»

«Ньюкасл Юнайтед» - «Уотфорд»

«Аккрингтон Стэнли» - «Дерби Каунти»

«Шрусбери Таун» - «Вулверхэмптон»

«Брайтон энд Хоув Альбион» - «Вест Бромвич Альбион»

«Бристоль Сити» - «Болтон Уондерерс»

«Донкастер Роверс» - «Олдхэм Атлетик»

«Портсмут» - «Куинз Парк Рейнджерс»

«Мидлсбро» - «Ньюпорт Каунти»

«Барнет» - «Брентфорд»

«Суонси Сити» - «Гиллингем»

«Уимблдон» - «Вест Хэм Юнайтед»

Добавим, что матчи состоятся в период с 25 по 28 января.