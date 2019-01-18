Форварда «Спартака» ведет «Боруссия», а «ПСЖ» раскупает звезд «Зенита»

Футбол 18 января 2019 09:31 Источник: «Советский спорт»

В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в отечественном футболе накануне.

Мы соскучились по матчам, поэтому даже такие незначительные товарищеские встречи хотим поставить перед даже самыми значительными трансферными новостями и слухами. На стадионе «Киссонерга» в Пафосе состоялся товарищеский матч между «Уралом» и местным «Акритасом», выступающим во втором по силе дивизионе чемпионата Кипра. «Урал» разгромил «Акритас» со счетом 11:0. В составе российской команды покер оформил нападающий Андрей Панюков.

Казанский «Рубин» завершил первый сбор в Белеке контрольным матчем против румынского «Вииторула». Матч закончился ничьей – 2:2. В составе «Рубина» отличились Ибрагим Цаллагов (42-я минута) и Реза Шекари (64). За «Вииторул» отметился сын главного тренера и легенды румынского футбола Георге Хаджи – Янис Хаджи. Полузащитник также не реализовал пенальти и был удален на 65-й минуте.

Теперь можно и о трансферах поговорить. Главный – новость о переходе Романа Еременко в «Ростов». Как сообщает официальный сайт донского клуба, полузащитник, ранее выступавший в составе «Рубина» и ЦСКА, подписал контракт на 2,5 года. Ростовчанам звездный и скандальный игрок достался бесплатно – «Спартак» попросту расторг с ним контракт.

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А вот и фото с подписания контракта с Романом Еременко!



Президент клуба Арташес Арутюнянц и главный тренер Валерий Карпин тепло поприветствовали новичка! pic.twitter.com/BwnVGh5dZW — Football Club Rostov (@rostovfc) January 18, 2019

Есть новости еще по одному звездному игроку, который оказался неугодным красно-белому клубу и получил деньги за то, чтобы покинуть команду. Бывший полузащитник «Спартака» Ивелин Попов с высокой долей вероятности станет игроком московского «Динамо». Клуб готов предложить 31-летнему болгарину контракт с зарплатой в 850 тысяч евро в год. Бело-голубые активно ищут правоногого центрального защитника и нападающего таранного типа.

«Зенит», похоже, завершил поиски левого защитника и приступил к детальным переговорам. Клуб проявляет интерес к защитнику лиссабонского «Спортинга» Маркосу Акунье. «Зенит» предложил за аргентинского футболиста 20 миллионов евро. Кроме того, Акунье предложили контракт на четыре сезона с хорошими финансовыми условиями. Ранее в СМИ сообщали, что петербургский клуб готов платить 27-летнему левому защитнику 2,5 млн евро в год.

Правда, в питерском клубе могут быть и потери. Полузащитники «Зенита» Клаудио Маркизио и Леандро Паредес попали в сферу интересов «ПСЖ». Французский клуб ищет возможности усилиться центральными хавбеками в зимнее трансферное окно. Паредес является приоритетной целью парижан. Однако им нужно выиграть конкуренцию с «Челси» в борьбе за аргентинца. В случае неудачи с Паредесом «ПСЖ» может приобрести Маркизио, который перешел в «Зенита» на правах свободного агента летом 2018 года, с тех пор провел девять матчей в РПЛ и забил два мяча. Кстати, одним из претендентов на Маркизио летом был как раз «ПСЖ», который не мог гарантировать итальянцу место в составе. В клубе играет друг Маркизио Джанлуиджи Буффон.

Европейские клубы проявляют интерес к 18-летнему нападающему «Спартака» и юношеской сборной России Даниле Прошлякову. Во время матчей отборочного турнира чемпионата Европы и в нескольких встречах молодежного первенства России Прошлякова просматривали скауты французского «Лиона» и дортмундской «Боруссии». Правда, пока все это выглядит, как вброс со стороны агента с целью повысить зарплату своему клиенту. Прошляков является лучшим бомбардиром нынешнего сезона молодежного первенства России. На его счету 14 голов в 13 матчах.

«Урал» в своем твиттере сообщил, что взял в аренду защитника «Краснодара» Стефана Страндберга. 28-летний норвежский футболист будет выступать в клубе из Екатеринбурга до конца текущего сезона. Страндбрег уже присоединился к «Уралу» на сборе в Пафосе и принимает участие в тренировочном процессе команды.

⚡️ОФИЦИАЛЬНО: #ФКУрал взял в аренду до конца сезона Стефана Страндберга.

✏️Подробности: https://t.co/A8KdoJwHrM

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КОМАНДУ! 🧡🖤 pic.twitter.com/SfLv0fL0Vf — ФК Урал (@FCURAL) January 17, 2019

Мы проанализировали показатели посещаемости российских стадионов в первой части сезона 2018/19. При этом мы не ограничивались клубами премьер-лиги. Оказалось, что в десятку самых посещаемых команд страны вошло сразу три клуба из ФНЛ. А рекорд по заполняемости трибун и вовсе принадлежит клубу из второй лиги.