Азбука Андронова. «М» – Молодежь: главные футбольные темы сезона по алфавиту

Футбол 22 января 2019 10:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Андронов Алексей

Обозреватель «Советского Спорта» предлагает изучить «алфавит главных тем российского футбола». О чем нужно знать и помнить в межсезонье.

В прошлом тексте речь шла о легионерах. Все разговоры об ограничении их количества всегда сопровождаются аргументами о том, что нужно развивать молодых отечественных игроков. Депутат Валерий Газзаев даже всерьез предлагает обязать клубы выпускать в основном составе одного игрока возрастной категории U-21.

Вопрос воспитания молодежи действительно важен. Но для того, чтобы этот процесс шел и приносил результат - важнее не ограничения, а искренняя заинтересованность и умение это делать. Когда вас к чему-то обязывают - энтузиазма обычно не прибавляется, а как раз наоборот. Можно обязать Газзаева и других членов думского комитета по спорту и физической культуре ездить на отечественных машинах. Настоящих, а не «собранных в России». Им понравится? Сомневаюсь. А вот разобраться, как именно нужно внедрять в состав молодых игроков - тут как раз Газзаева послушать стоит. Он всегда славился тем, что доверял молодым игрокам, и развивал их - безо всяких «указивок». Акинфеев, братья Березуцкие, Дзагоев - в ЦСКА. Андрей Ярмоленко, Денис Гармаш и Евгений Хачериди - в киевском «Динамо». Все они прошли в состав естественным путем.

Точно так же, как вреден лимит на легионеров - будет вреден и «анти-лимит». Гораздо полезнее думать о смысловой составляющей процесса, чем вводить «заградительные пошлины». Посмотрите на «Краснодар» - разве вратарь Матвей Сафонов и нападающие Иван Игнатьев и Магомед-Шапи Сулейманов играют в силу каких-то указов и обязательств? Разве Виктор Гончаренко делает ставку на Федора Чалова и регулярно использует Ильзата Ахметова, Ивана Облякова, Константина Кучаева, Хетага Хосонова и Тимура Жамалетдинова по звонку из Государственной думы? А Массимо Каррера? Доверившийся молодому вратарю Максименко, регулярно выпускавший Николая Рассказова, Михаила Игнатова и Александра Ломовицкого? А Юрий Семин, чьими помощниками в чемпионском сезоне были Дмитрий Баринов и Михаил Лысов?

Как говорится, кто умеет работать с молодыми игроками - тот это делает. Кто не умеет - ищет варианты на трансферном рынке. В российском футболе, как показывает практика - замкнуться на втором варианте не получится. Даже довольно консервативный «Рубин» теперь использует молодого вратаря Ивана Коновалова.

Наверное (хотелось бы надеяться), все люди, работающие в российском футболе - прекрасно понимают, что одними купленными игроками состав не заполнишь. Да и сборная тоже нуждается в обновлении - ухода из нее Акинфеева, Игнашевича, Жиркова, Самедова - уже хватило, чтобы ощутить некоторый кадровый голод.

В этой связи несколько удивительно было видеть происходившее с нашей молодежной сборной. Те, кто регулярно играет и забивает в РПЛ - там не просто не попадали в состав, а даже не вызывались на сборы. Результат оказался весьма печальным. Со стороны может показаться, что в России иссякли таланты. Но по уже перечисленным именам (а это ведь далеко не все, кто играл довольно заметную роль в РПЛ) уже понятно, что это не так.

Однако наличия талантов - мало для того, чтобы считать, что работа с молодыми футболистами проходит в России успешно. Пока это частный вопрос клубов, а никак не результат какой-то существующей системы. Возможно ли ее создание? Даже если ответ на этот вопрос будет утвердительным - создавать ее надо не в профессиональном футболе. А несколькими этажами ниже.

Как мне кажется, это одна из основных задач РФС. Была, есть, и будет. Сейчас как раз тот момент (после ЧМ-2018), когда развитием молодых игроков нужно озадачиться всерьез. И вспомнить о том, что в последний раз наша олимпийская сборная (по сути - та же «молодежка») принимала участие в Играх еще в 1988-м. А юношеские команды, выигрывавшие чемпионаты Европы - во взрослом футболе реализовались слабо.

Созидание - точно такая же часть футбола, как и игра на результат. Но именно в нашем случае, пожалуй, будущее чуть важнее настоящего. В сборной России уже играют Гильерме, Марио Фернандес, Ари, Роман Нейштетер и Константин Рауш - к их футбольному воспитанию Россия не имеет никакого отношения. По большому счету, это же касается и Черышева. По-моему - достаточно серьезный вызов для РФС, как головной организации в российском футболе.