«Дерби Каунти» под руководством Лэмпарда обыграл «Аккрингтон» и вышел в 1/8 финала Кубка Англии

Футбол 26 января 2019 17:23 Источник: «Советский спорт»

Футболисты «Дерби Каунти» на выезде одержали победу над «Аккрингтон Стэнли» в матче 1/16 Кубка Англии со счетом 1:0.

В составе гостей голом на 78-й минуте отметился Мартин Уогхорн.

Отметим, что на 59-й минуте встречи за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник хозяев поля Даниел Барласер, а на 90-й минуте – защитник гостей Джейден Богл.

Добавим, что соперник команды Фрэнка Лэмпарда в следующем раунде турнира определиться позже.

Ранее в 1/8 финала Кубка Англии пробился «Манчестер Юнайтед», переигравший в гостях «Арсенал» со счетом 3:1.