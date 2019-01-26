«Дерби Каунти» под руководством Лэмпарда обыграл «Аккрингтон» и вышел в 1/8 финала Кубка Англии - Советский спорт
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Футбол26 января 2019 17:23Источник: «Советский спорт»

«Дерби Каунти» под руководством Лэмпарда обыграл «Аккрингтон» и вышел в 1/8 финала Кубка Англии

Футболисты «Дерби Каунти» на выезде одержали победу над «Аккрингтон Стэнли» в матче 1/16 Кубка Англии со счетом 1:0.

В составе гостей голом на 78-й минуте отметился Мартин Уогхорн.

Отметим, что на 59-й минуте встречи за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник хозяев поля Даниел Барласер, а на 90-й минуте – защитник гостей Джейден Богл.

Добавим, что соперник команды Фрэнка Лэмпарда в следующем раунде турнира определиться позже.

Ранее в 1/8 финала Кубка Англии пробился «Манчестер Юнайтед», переигравший в гостях «Арсенал» со счетом 3:1.

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