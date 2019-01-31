Российский вратарь «Бенфики» Злобин перешел в «Ароку»

Футбол 31 января 2019 14:56 Источник: ФК «Бенфика» Автор: Сметанникова Дарья

Воспитанник московского ЦСКА, вратарь «Бенфики» Иван Злобин перешел в другой португальский клуб.

Как сообщает пресс-служба «Бенфики», 21-летний Злобин продолжит карьеру в «Ароке».

«Злобин, берет на себя роль истинной стены между полюсами Орлов. Это быстрый и бесстрашный вратарь демонстрирует очень сильные качества. Он имеет все, чтобы показать себя на другом уровне», - говорится в сообщении.

Злобин - воспитанник тольяттинской Академии имени Коноплева. Он выступал за молодежную команду ЦСКА в юношеской Лиге чемпионов и ранее вызывался в юношескую сборную России. В октябре 2015 года 18-летний Злобин подписал контракт с «Лейрией», а позже стал игроком «Бенфики».