Российский вратарь «Бенфики» Злобин перешел в «Ароку»

Воспитанник московского ЦСКА, вратарь «Бенфики» Иван Злобин перешел в другой португальский клуб.
Как сообщает пресс-служба «Бенфики», 21-летний Злобин продолжит карьеру в «Ароке».
«Злобин, берет на себя роль истинной стены между полюсами Орлов. Это быстрый и бесстрашный вратарь демонстрирует очень сильные качества. Он имеет все, чтобы показать себя на другом уровне», - говорится в сообщении.
Злобин - воспитанник тольяттинской Академии имени Коноплева. Он выступал за молодежную команду ЦСКА в юношеской Лиге чемпионов и ранее вызывался в юношескую сборную России. В октябре 2015 года 18-летний Злобин подписал контракт с «Лейрией», а позже стал игроком «Бенфики».
LigaPro @SLBenfica B - @OficialFCArouca— Ricardo Cruz (@ricardorcruzz) 30 января 2019 г.
Ivan Zlobin, de 21 anos, assume o papel de verdadeira muralha entre os postes das águias. É rápido e destemido nas saídas pelo chão e demonstra argumentos muito interessantes nos lances aéreos. Tem tudo para brilhar noutros palcos. pic.twitter.com/rnLP6362tK