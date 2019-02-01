Александр Дюков: Переход на систему «осень-весна» не позволил кардинально изменить наш футбол

Футбол 01 февраля 2019 17:03 Источник: Информационное Агентство России ТАСС Автор: Сметанникова Дарья

Единственный кандидат в президенты Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал переход проведения чемпионата России на схему «осень-весна», который состоялся в 2011 году.

«Переход состоялся, но это не то решение, которое позволило кардинально изменить наш футбол, он не стал лучше или хуже.

Когда это решение обсуждалось, в те годы лето было достаточно жарким, иногда матчи проводились при температуре плюс 30 градусов, кто-то терял сознание.

Когда мы принимали решение, мы надеялись, что футбольная инфраструктура будет развиваться быстрее - будут строиться манежи, крытые стадионы. Если какое-то количество манежей за это время и появилось, то стадион, на котором можно играть круглогодично, был построен только один - это стадион ФК «Зенит» в Санкт-Петербурге.

Это надо обсуждать и после обсуждения принимать решение, я предполагаю, что как и в 2010 году, сейчас мнения разделятся, будет серьезная битва. Многие клубы премьер-лиги будут против обратного перехода, а ряд клубов, в основном из низших дивизионов, будут выступать за переход», - цитирует Дюкова ТАСС.