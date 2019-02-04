Сергей Кирьяков: Барриос играл дисциплинировано, Ракицкий - на грани фола - Советский спорт
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Футбол04 февраля 2019 22:46Автор: Григорьевская Юлия

Сергей Кирьяков: Барриос играл дисциплинировано, Ракицкий - на грани фола

Бывший нападающий сборной России поделился впечатлением от испанского спарринга «Зенита».

- Как вам нулевая ничья с клубом из Люксембурга?
- Типичная тренировочная игра, которая проходила в невысоком темпе. Футболисты находятся сейчас под нагрузками, и это сказывалось. Плюс - поле не самого высокого качества. Наверняка ребята держали в уме риск получения травмы…

«Зенит» взрывался, когда прессинговал. Особенно в первом тайме. Пытался заставить «Дюделанж» ошибаться перед своими воротами. В итоге - один момент у Артема Дзюбы, другой у Себастьяна Дриусси. Этого недостаточно, чтобы забить даже люксембуржцам.

- Что скажете о новичках «Зенита» - Вильмаре Барриосе и Ярославе Ракицком?
- Они играли на чистых мячах. Судить о том, хорошие это футболисты или нет, по такому матчу сложно. Понятно, что обоим нужно время, чтобы сыграться с партнерами, понять, куда открываться, куда отдавать передачи.

Барриос сыграл дисциплинированно, в зоне перед линией обороны, вперед вообще не подключался. В отличие от Эрнани, который находился рядом. По сути Барриос исполнял роль пятого защитника, чуть выдвинутого. Иногда у него возникали хорошие моменты, но были и ошибки.

Ракицкий же старался искать передачами партнеров в атаке. Это похвально для защитника. Однако Ярославу нужно минимизировать технический брак… Наверняка он будет выигрывать силовую борьбу в воздухе. Ракицкий известен тем, что жестко действует в отборе, практически на грани фола. Матч с «Дюделанжем» это подтвердил.

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