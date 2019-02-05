Боб Хартли: Общение с Моуринью – отличный опыт, мы здорово провели время

Футбол 05 февраля 2019 01:35 Источник: ХК «Авангард»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли – о победе над СКА (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Дисциплина сегодня была основополагающим фактором. Сегодня мы провели цельную. Ключевым моментом стала нейтрализация большинства СКА. Все четыре звена отработали отлично. Мы не давали шансов противнику. Мы знаем, что СКА очень сильный клуб, поэтому я очень горжусь своими ребятами. Они заслуживают огромного уважения и похвалы.

– Какой совет вам дал Моуринью? Как вы отнеслись к его падению?

– Если говорить про падение, то мне очень жаль, что так получилось. Он мог получить травму, в этом нет ничего веселого. Что касается его визита, это всегда здорово, когда есть возможность пообщаться с тренерами из других видов спорта.

Моуринью упал, выполнив вбрасывание на матче «Авангарда» и СКА в Балашихе (видео)

Сегодня утром мы здорово провели время: фотографировались, снимали видео. Учитывая то, каких высоких результатов он достиг со своими командами, общение с ним – отличный опыт. На международном уровне он приводил клубы к чемпионству, я всегда рад возможностью познакомиться с такими людьми.

– Можно ли назвать сегодняшнюю игру «Авангарда» лучшей в сезоне?

– Я бы назвал ее полноценной. Это касается и нейтрализации меньшинства, и гола в большинстве, и игры вратаря. Я не знаю, существует ли вообще идеальный матч. Но сегодняшняя игра была близка к таковой, – приводит слова Хартли официальный сайт «Авангарда».