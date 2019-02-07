«Бавария» в дополнительное время обыграла «Герту» и вышла в 1/4 финала Кубка Германии

Футбол 07 февраля 2019 01:17 Источник: «Советский спорт»

Футболисты «Баварии» на выезде обыграли «Герту» в матче 1/8 финала Кубка Германии со счетом 3:2.

В основное время матча в составе мюнхенского клуба дублем отметился Серж Гнабри. У берлинской команды отличились Максимилиан Миттельштедт и Дейви Зельке.

В дополнительное время у мюнхенцев точный удар на свой счет записал Кингсли Коман.

Добавим, что соперник «Баварии» в следующем раунде станет известен позднее.

В параллельном матче 1/8 финала «Шальке» на своем поле разгромил «Фортуну» из Дюссельдорфа со счетом 4:1.

Кубок Германии

1/8 финала

«Герта» – «Бавария» - 2:3 (1:1, 1:1)

Голы: 1:0 – Миттельштедт (3), 1:1 – Гнабри (7), 1:2 – Гнабри (49), 2:2 – Зельке (67), 2:3 – Коман (98).

«Герта»: Ярстейн, Рекик, Штарк, Платтенхардт, Миттельштедт, Калу (Клюнтер, 82), Лазаро, Груйич, Шелбред (Лустенбергер, 103), Дуда (Торунарига, 110), Ибишевич (Зельке, 64).

«Бавария»: Ульрайх, Зюле, Алаба, Киммих, Хуммельс, Горетцка, Алькантара, Хамес, Гнабри (Рибери, 89), Коман, Левандовски.

Предупреждение: Горетцка (3).