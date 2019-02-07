Александр Дюков: Надеюсь, в ближайшее время суд уже начнет рассматривать дело Кокорина по существу - Советский спорт
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Футбол07 февраля 2019 13:19Источник: Sport24.ruАвтор: Гичунцев Артур

Александр Дюков: Надеюсь, в ближайшее время суд уже начнет рассматривать дело Кокорина по существу

Накануне стало известно, что Тверской суд Москвы продлил содержание под стражей форварда «Зенита» и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева до 8 апреля.

Председатель совета директоров «Зенита» Александр Дюков прокомментировал последние события вокруг Александра Кокорина.

«Сожалею о том, что происходит с очень талантливым игроком Александром Кокориным. В том числе это и его вина.

Что касается вчерашнего решения о продлении, мне сложно его комментировать, потому что я не эксперт в области уголовного права. Я привык полагаться на мнение экспертов.

Я беседовал со специалистами. Мнения разделились. Кто-то считает, что выбор подобной меры пресечения неоправданно суровый, кто-то его поддерживает. Я хочу воздержаться от комментариев, потому что я не эксперт в этой области. Я лишь надеюсь, что в ближайшее время суд уже начнет рассматривать дело по существу. И как можно скорее будет вынесено решение», – передает слова Дюкова Sport24.ru.

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