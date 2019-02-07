Дюков рассказал о своем отношении к лимиту на легионеров

Футбол 07 февраля 2019 14:03 Источник: Sport24.ru Автор: Гичунцев Артур

Ранее сообщалось, что представитель "Зенита" станет новым президентом РФС.

Председатель совета директоров «Зенита» Александр Дюков высказал свою позицию по лимиту на легионеров в российском футболе.

«Мы раньше почему-то считали, что это единственное решение, которые способно изменить наш футбол и сделать его лучше. Но этот вопрос важный и его нужно обсуждать. Понятно, что единого мнения не будет. Кто-то приведет примеры, когда лимит позволил ряду игроков прогрессировать. Кто-то наоборот вспомнит о футболистах, которых мы потеряли рано, потому что они получили неоправданно большие деньги и закончили карьеры. Кто-то скажет, что лимит не позволяет нашим игрокам уезжать и пробовать свои силы в других чемпионатах. А это важно для сборной. Я не призываю взять и уехать. Но сейчас мы видим, что европейский и мировой футбол превратился в единую экосистему, где нет изолированных чемпионатов. Есть возможность учиться в разных школах, выступать за разные клубы. Это позволяет всем обогащаться и прогрессировать. Безусловно, лимит устанавливает искусственные барьеры на отъезд. Если бы наши футболисты играли в Европе, была бы польза для сборной. Плюс это дополнительные расходы для наших клубов. Мнений за и против очень много. И этому вопросу нужно уделить много внимания. Обсудить — «5+6», «10+15», «8+17». Это решение будет принято в рамках дискуссии. Но я бы предложил больше времени и внимания уделить развитию детско-юношеского футбола. Если мы хотим прогресса и дальнейшего развития, то именно там находится золотая жила, которая поможет нам сделать шаг вперед.

В процессе развития инфраструктуры должны участвовать все. Клубы строят манежи. Деньги на строительство выделяются и из региональных бюджетов, и из Минспорта. Также и РФС. Надеюсь, доходы РФС будут расти. И эти деньги будут направляться на развитие футбола в регионах. Это коллективная работа. Я не знаю такого источника, который взял бы на себя эту задачу и построил в нашей стране необходимое количество манежей. Стоимость манежа с трибунами на 2-3 тысячи человек – около миллиарда рублей. А нам этих манежей нужно не 5, не 10, не 50, а сотни. И я не знаю источника, который мог бы в одиночку это профинансировать», – цитирует Дюкова Sport24.ru.