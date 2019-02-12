«Зенит» проиграл «Фенербахче» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы

Футбол 12 февраля 2019 22:46 Источник: «Советский спорт»

Футболисты «Зенита» на выезде уступили «Фенербахче» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы со счетом 0:1.

Единственный гол в этой встрече на 21-й минуте забил алжирский нападающий турецкой команды Ислам Слимани (ВИДЕО).

Отметим, что на 44-й минуте игры полузащитник российского клуба Роберт Мак не смог реализовать пенальти, свою команду выручил Харун Текин (ВИДЕО).

Ответный матч между соперниками состоится 21 февраля в Санкт-Петербурге.

Лига Европы

1/16 финала

Первый матч

«Фенербахче» – «Зенит» – 1:0 (1:0)

Гол: Слимани, 21

Незабитый пенальти: Мак, 44 (вратарь)

«Фенербахче»: Текин, Чифтпынар, Калдырым, Исла, Шкртел, Жаилсон, Мозес (Потук, 84), Вальбуэна (Нойштедтер, 90+2), Топал, Элмаз (Айю, 72), Слимани

«Зенит»: Лунев, Иванович, Набиуллин (Смольников, 61), Анюков, Ракицкий, Мак (Маркизио, 85), Барриос, Краневиттер, Эрнани, Дриусси (Азмун, 74), Дзюба

Предупреждения: Исла, 14; Чифтпынар, 31, – Ракицкий, 5; Анюков, 40; Мак, 68