Дубль Дзаньоло принес «Роме» победу над «Порту» в матче Лиги чемпионов

Футбол 13 февраля 2019 00:55 Источник: «Советский спорт»

Футболисты «Ромы» на своем поле обыграли «Порту» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 2:1.

В составе римского клуба дублем отметился полузащитник Николо Дзаньоло. У португальской команды отличился нападающий Адриан Лопес.

Ответная игра пройдет 6 марта на стадионе Драгау в Порту.

Лига чемпионов

1/8 финала

Первый матч

«Рома» – «Порту» – 2:1 (0:0)

Голы: Дзаньоло, 70, 76 – Адриан, 79

«Рома»: Миранте, Манолас, Коларов, Флоренци, Фасио, Кристанте, де Росси, Дзаньоло (Сантон, 87), Пеллегрини (Нзонзи, 83), Эль-Шаарави (Клюйверт, 90), Джеко

«Порту»: Касильяс, Фелипе, Теллес, Эдер Милитао, Пепе, Отавио (Эрнани, 84), Данилу Перейра, Фернандо (Андре Перейра, 76), Эррера, Браими (Адриан, 68), Соарес

Предупреждения: Эррера (74), Эль-Шаарави (88)