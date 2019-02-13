«Манчестер Юнайтед» проиграл «ПСЖ» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Футболисты «Манчестер Юнайтед» на своем поле уступили «ПСЖ» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 0:2.
В составе французского клуба голами отметились Преснел Кимпембе и Килиан Мбаппе.
Отметим, что на 89-й минуте встречи за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник английской команды Поль Погба.
Добавим, что ответная встреча между соперниками состоится 6 марта в Париже.
Лига чемпионов
1/8 финала
Первый матч
«Манчестер Юнайтед» – «ПСЖ» – 0:2 (0:0)
Голы: Кимпембе, 53; Мбаппе, 60
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Байи, Шоу, Янг, Линделеф, Лингард (Санчес, 45), Матич, Погба, Эррера, Марсьяль (Мата, 46), Рэшфорд (Лукаку, 84)
«ПСЖ»: Буффон, Керер, Тиаго Силва, Кимпембе, Маркиньос, Дракслер, Верратти (Паредес, 75), Дани Алвес, Ди Мария, Бернат, Мбаппе
Предупреждения: Кимпембе (11), Дракслер (19), Погба (26), Янг (30), Бернат (34), Линделеф (50), Дани Алвес (62), Эррера (87), Шоу (90)
Удаление: Погба (89)