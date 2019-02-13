«Манчестер Юнайтед» проиграл «ПСЖ» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Футбол 13 февраля 2019 00:57 Источник: «Советский спорт»

Футболисты «Манчестер Юнайтед» на своем поле уступили «ПСЖ» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 0:2.

В составе французского клуба голами отметились Преснел Кимпембе и Килиан Мбаппе.

Отметим, что на 89-й минуте встречи за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник английской команды Поль Погба.

Добавим, что ответная встреча между соперниками состоится 6 марта в Париже.

Лига чемпионов

1/8 финала

Первый матч

«Манчестер Юнайтед» – «ПСЖ» – 0:2 (0:0)

Голы: Кимпембе, 53; Мбаппе, 60

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Байи, Шоу, Янг, Линделеф, Лингард (Санчес, 45), Матич, Погба, Эррера, Марсьяль (Мата, 46), Рэшфорд (Лукаку, 84)

«ПСЖ»: Буффон, Керер, Тиаго Силва, Кимпембе, Маркиньос, Дракслер, Верратти (Паредес, 75), Дани Алвес, Ди Мария, Бернат, Мбаппе

Предупреждения: Кимпембе (11), Дракслер (19), Погба (26), Янг (30), Бернат (34), Линделеф (50), Дани Алвес (62), Эррера (87), Шоу (90)

Удаление: Погба (89)