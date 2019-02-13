Сержиу Консейсау: Уверен, «Порту» пробьется в 1/4 финала

Футбол 13 февраля 2019 08:52 Источник: Football Italia Автор: Спирин Дмитрий

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау подвел итоги первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ромой».

«В первом тайме нам удалось нейтрализовать сильные качества «Ромы». Данило мог забить головой после контратаки.

Мы контролировали игру во время своего лучшего отрезка в матче, и в этот момент соперник открыл счет при довольно хаотичных обстоятельствах – Браими получил травму, была неразбериха на скамейке.

Потом мы пропустили второй гол – после рикошета, но не перестали биться, и команда отреагировала именно так, как я и ожидал. У «Порту» есть характер, и это только половина противостояния.

Наш гол оставляет вопрос о победителе открытым. И я считаю, что более справедливым результатом сегодня была бы ничья. Дома нам нужно сыграть надежнее в обороне и острее – в атаке.

Мы не должны забывать, что любой соперник испытывает дискомфорт, когда мы начинаем играть быстрее и интенсивнее. И пусть мы не сильнейшая команда в мире, но мы бойцы, каких еще поискать. В этом я не сомневаюсь.

Нам нужно кое-что поправить, но я убежден, что в 1/4 финала мы пробьемся, – сказал Консейсау.

В первом матче португальский клуб уступил со счетом 1:2.