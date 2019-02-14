«Тоттенхэм» разгромил «Боруссию» Д в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов лондонский «Тоттенхэм» на поле стадиона «Уэмбли» разгромил дортмундскую «Боруссию» со счетом 3:0.

У победителей встречи голами отметились Сон Хын Мин, Ян Вертонген и Фернандо Льоренте, забившие мячи на 47-й, 83-й и 86-й минутах соответственно.

Ответная игра противостояния состоится 5 марта и пройдет на поле стадиона «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде.

Лига чемпионов

1/8 финала

Первый матч

«Тоттенхэм» (Англия) – «Боруссия» Д (Германия) – 3:0 (0:0)

Голы: Сон Хын Мин, 47; Вертонген, 83; Льоренте, 86

«Тоттенхэм»: Льорис, Санчес, Фойт, Вертонген, Алдервейрелд, Лукас Моура (Льоренте, 84), Сиссоко (Ваньяма, 90), Уинкс, Эриксен, Орье, Сон Хын Мин (Ламела, 90)

«Боруссия» Д: Бюрки, Топрак, Диалло, Хакими, Загаду (Шмельцер, 77), Гетце, Санчо (Геррейру, 88), Дауд, Витцель, Пулишич (Бруун Ларсен, 88), Дилэйни

Предупреждения: Орье, 12 – Дилэйни, 53