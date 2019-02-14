«Реал» обыграл «Аякс» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов - Советский спорт
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14 февраля 00:59Футбол

«Реал» обыграл «Аякс» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов мадридский «Реал» на поле «Йохан Кройфф Арены» обыграл амстердамский «Аякс» со счетом 2:1.

У победителей встречи голами отметились Карим Бензема (60-я минута) и Марко Асенсио (87), а у хозяев поля единственный мяч забил Хаким Зиеш (87).

Стоит отметить, что на 38-й минуте арбитр встречи Дамир Скомина отменил гол амстердамцев после первого использования VAR в Лиге чемпионов.

Ответная игра противостояния состоится 5 марта и пройдет на поле стадиона «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Лига чемпионов
1/8 финала
Первый матч

«Аякс» (Голландия) – «Реал» (Испания) – 1:2 (0:0)

Голы: Зиеш, 75 – Бензема, 60; Асенсио, 87

«Аякс»: Онана, Блинд, де Лигт, Тальяфико, Мазрауи, ван де Бек, Зиеш, Нерес, де Йонг, Тадич, Шоне (Дольберг, 73)

«Реал»: Куртуа, Начо, Регилон, Карвахаль, Рамос, Кроос, Каземиро, Бэйл (Васкес, 61), Модрич, Винисиус Жуниор (Диас, 81), Бензема (Асенсио, 73)

Предупреждения: Зиеш, 53 – Регилон, 70; Васкес, 83; Рамос, 90

источник: «Советский спорт»
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