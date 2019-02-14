БАТЭ одержал победу над «Арсеналом» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол14 февраля 2019 22:46Источник: «Советский спорт»

БАТЭ одержал победу над «Арсеналом» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы

В четверг на стадионе «Борисов-Арена» в Белоруссии состоялся первый матч 1/16 финала Лиги Европы между БАТЭ и «Арсеналом».

Победу со счетом 1:0 одержала белорусская команда. В составе БАТЭ голом отметился полузащитник Станислав Драгун (45-я минута).

Отметим, что на 85-й минуте матча с поля был удален нападающий лондонского клуба Александр Ляказетт.

Ответная встреча состоится 21 февраля на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне (Англия).

Лига Европы
1/16 финала
Первый матч

БАТЭ – «Арсенал» – 1:0 (1:0)

Гол: Драгун, 45

БАТЭ: Щербицкий, Риос, Филипович, Филипенко, Волков, Бага, Драгун, Глеб (Березкин, 58), Стасевич, Милич (Дубайич, 69), Скавыш (Мукам, 80)

«Арсенал»: Чех, Мустафи, Косьельни, Монреаль, Колашинац (Суарес, 74), Гендузи, Джака (Торрейра, 69), Ивоби, Мэйтленд-Найлз (Обамеянг, 68), Мхитарян, Ляказетт

Предупреждения: Дубайич, 72; Филипович, 86; Драгун, 87 – Джака, 9

Удаление: Ляказетт, 85

#лига европы#фк батэ#фк арсенал лондон
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта