Виктор Классон: Приложим все усилия для того, чтобы выйти в 1/8 финала Лиги Европы - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол15 февраля 2019 01:22Источник: ТАСС

Виктор Классон: Приложим все усилия для того, чтобы выйти в 1/8 финала Лиги Европы

Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон поделился впечатлениями от первой встречи 1/16 финала Лиги Европы с «Байером» (0:0).

- Сегодня мы показали хороший и качественный футбол в матче против «Байера», мы контролировали первые 30 минут игры, потом игра перешла в обоюдное доминирование. Учитывая, что это была наша первая официальная игра в 2019 году, то мы показали достаточно неплохой уровень в матче с сильным соперником.

Конечно, на бумаге соперник будет фаворитом, но может случиться все, что угодно. Мы отправляемся в Леверкузен с мыслями о победе, приложим все усилия для того, чтобы выйти в 1/8 финала, - приводит слова Классона ТАСС.

Добавим, что ответная встреча состоится в Леверкузене 21 февраля.

#Футбол-Россия#классон виктор#фк байер#фк краснодар#лига европы
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта