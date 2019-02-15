Виктор Классон: Приложим все усилия для того, чтобы выйти в 1/8 финала Лиги Европы

Футбол 15 февраля 2019 01:22 Источник: ТАСС

Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон поделился впечатлениями от первой встречи 1/16 финала Лиги Европы с «Байером» (0:0).

- Сегодня мы показали хороший и качественный футбол в матче против «Байера», мы контролировали первые 30 минут игры, потом игра перешла в обоюдное доминирование. Учитывая, что это была наша первая официальная игра в 2019 году, то мы показали достаточно неплохой уровень в матче с сильным соперником.

Конечно, на бумаге соперник будет фаворитом, но может случиться все, что угодно. Мы отправляемся в Леверкузен с мыслями о победе, приложим все усилия для того, чтобы выйти в 1/8 финала, - приводит слова Классона ТАСС.

Добавим, что ответная встреча состоится в Леверкузене 21 февраля.