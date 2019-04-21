Артем Лукоянов: Теперь я обыгрывал Уфу и в хоккей, и в футбол

«Когда я прибыл в «КАМАЗ», все началось как перезагрузка карьеры — новая команда, никого не знаешь, со всеми познакомился. Было волнительно, не знал, что делать вообще. Познакомился с коллективом, мне много помогали в тренировочном процессе, много шутили. За три дня я со всеми нашел общий язык, все хорошие ребята. В первый день мы друг друга узнавали, во второй день я более-менее понимал уже, что и как надо делать. Третий день — игровой: все произошло как-то быстро. Самое главное — мне это нравилось, эмоции не передать словами: такие же, как в начале моей хоккейной карьеры. Болельщики тоже приняли хорошо, я даже слышал крики «Шайбу, шайбу!».
На самом деле, это случайность, что соперником «КАМАЗа» стала «Уфа». Наверное, я тоже сегодня внес небольшой вклад в победу. Теперь можно сказать, что я не только в хоккей Уфу обыгрывал, но и в футбол», - цитирует Лукоянова официальный сайт «Ак Барса».
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