Мусульманские футболисты «Аякса» ели во время матча ЛЧ с «Тоттенхэмом» Марокканцы Хаким Зиеш и Нуссайр Мазрауи успели поесть во время ответного полуфинального матча Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом».

Как сообщает «RT на русском» со ссылкой на Twitter журналиста Матта Спиро, игроки «Аякса» Хаким Зиеш и Нуссайр Мазрауи ждали 24-й минуты матча, чтобы поесть. Футболисты принимали пищу прямо на поле.

Отмечается, что марокканцы соблюдают Рамадан, во время которого воздерживаются от еды и питья от рассвета и до заката.

Напомним, что «Аякс» уступил «Тоттенхэму» в ответном матче ½ финала Лиги чемпионов со счетом 2:3 и по сумме двух встреч не смог пробиться в финал турнира.