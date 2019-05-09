Мусульманские футболисты «Аякса» ели во время матча ЛЧ с «Тоттенхэмом» - Советский спорт
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09 мая 2019 19:20Футбол

Мусульманские футболисты «Аякса» ели во время матча ЛЧ с «Тоттенхэмом»

Марокканцы Хаким Зиеш и Нуссайр Мазрауи успели поесть во время ответного полуфинального матча Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом».

Как сообщает «RT на русском» со ссылкой на Twitter журналиста Матта Спиро, игроки «Аякса» Хаким Зиеш и Нуссайр Мазрауи ждали 24-й минуты матча, чтобы поесть. Футболисты принимали пищу прямо на поле.

Отмечается, что марокканцы соблюдают Рамадан, во время которого воздерживаются от еды и питья от рассвета и до заката.

Напомним, что «Аякс» уступил «Тоттенхэму» в ответном матче ½ финала Лиги чемпионов со счетом 2:3 и по сумме двух встреч не смог пробиться в финал турнира.

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