Пабло Ласо: Очень расстроены исходом полуфинальной встречи с ЦСКА

- Хотел бы поздравить ЦСКА. Они великолепно играли с нами в регулярке. Конечно, сейчас мы очень расстроены исходом этой встречи. Но я ничего плохого не могу сказать про своих игроков, они сражались до последних секунд, чтобы победить. Местами мы играли хорошо, местами нет. Мы знали, что будет трудно обыграть такую команду как ЦСКА, - передает слова Ласо Sport24.ru.
В финале турнира, который состоится в воскресенье, 18 мая, ЦСКА встретится с турецким «Анадолу Эфесом». В матче за третье место, который пройдет в тот же день, между собой сыграют «Реал» и «Фенербахче».
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