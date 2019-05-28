Алексей Смертин: Многие англичане негативно настроены к поездке в Баку - Советский спорт
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28 мая 2019 12:55ФутболЯременко Николай

Алексей Смертин: Многие англичане негативно настроены к поездке в Баку

Экс-футболист Алексей Смертин, в настоящее время являющийся директором Российского футбольного союза (РФС) по региональной политике и международным отношениям и офицером РФС по борьбе с дискриминацией, прокомментировал критику, раздающуюся по поводу выбора места для финала Лиги Европы. 

- Алексей, Вы играли за «Челси». В Баку, конечно, летать не приходилось. А если бы пришлось в ту пору, тоже ругались бы?
- Да мы все привыкли летать на большие расстояния. Никого – особенно в России - никогда это не смущало. На иные матчи в России мы летали по девять часов. Уверен, что это никак повлияет на организацию и замечательный прием гостей на финале.

- Британские СМИ умеют нагнетать…
- Да, мы помним, как мы все оказались под прессингом британских СМИ при подготовке к чемпионату мира в России в прошлом году. Столько было негатива, который был разрушен по приезду первых же английских болельщиков. Многие болельщики из-за этого ехать не собирались, наслушавшись и начитавшись всякого. Когда Англия вышла в полуфинал, все-таки приехали в большом количестве. И что они говорили? Мол, зря мы все это читали и слушали, надо было раньше приезжать в Россию. Думаю, что те, кто сейчас к поездке в Баку был настроен негативно, после завтрашнего финала поменяют такое негативное восприятие на совсем иное.

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