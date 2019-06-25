Мбаппе в 2020 году желает сыграть на чемпионате Европы и Олимпиаде

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе готов сыграть за сборную Франции на чемпионате Европы-2020 и на Олимпиаде-2020 в Токио.
– Я чемпион мира, но я еще не выигрывал чемпионат Европы. Также хотелось бы сыграть на Олимпиаде. Почему бы не поехать туда через год? Я всегда говорил, что это моя мечта, – приводит слова Мбаппе AS.
Чемпионат Европы 2020 года пройдет с 12 июня по 12 июля. Проведение Олимпиады в Токио запланировано с 24 июля по 9 августа.
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. Поставит ли РФС точку в вопросе лимита на легионеров? Завтра - ключевое заседаниеБолельщики в межсезонье неохотно читают тексты о работе чиновников - только о своих любимых клубах. Но завтра на исполкоме ожидается важное решение - по лимиту на легионеров. Победа Надаля в Париже – это застой?Чем плох триумф испанца? И что не так с женским Туром? Этот «Ролан Гаррос» и его итоги вызывают вопросы. Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэльЛучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних. ISU меняет шкалу оценок, Тарасова и Морозов едут в США. Обзор событий межсезоньяПервые соревнования нового сезона будут только в августе. Но и сейчас в фигурном катании – как в российском, так и в мировом – происходит много интересного. Убийственный календарь КХЛ: супербитвы олигархов будут проходить чащеОтличная новость: в следующем регулярном сезоне КХЛ будет шесть матчей ЦСКА - СКА. Рано говорить о перспективах Подколзина в НХЛ. Пусть проявит себя в СКАРоссиянину многое придется доказать в КХЛ. Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей. «Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту». Месси остается. Команда подарила ему на день рождения плей-офф Кубка АмерикиАргентина обыграла Катар и вышла в четвертьфинал Кубка Америки со второго места в группе. Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность?Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Хабиб Нурмагомедов: Конор умолял меня не убивать его, а теперь он хочет реванш?В Лондоне состоялась пресс-конференция с участием Хабиба Нурмагомедова – чемпиона UFC в легком весе. Нурмагомедов вернется в октагон 7 сентября в Абу-Даби в поединке против Дастина Порье. Лучшая одиночница США переходит к Мишину. Опять будет крик, что чужим помогаем?Американка Брэйди Теннелл с нового сезона начнет тренироваться в Санкт-Петербурге – у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина. Лимит на легионеров: через год заработает схема «8+17»?В среду на очередном заседании исполкома РФС центральным вопросом повестки дня станет вопрос о новом лимите на легионеров в РПЛ. Ярославль жжет! Итоги рекордного для россиян драфта НХЛНа драфте выбрали восемь воспитанников «Локомотива» – это больше, чем игроков из Чехии. Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране. Хореограф Загитовой – плохой парень? Но он принес извинения!Олимпийская чемпионка Алина Загитова и ее тренер Даниил Глейхенгауз оказались в центре скандала. Хореограф из США Джоджо Гомез обвинила их в плагиате при постановке показательного номера. Кербер сорвалась с цепи. Шарапова проиграла немке на турнире в ИспанииМария Шарапова не сумела выйти в четвертьфинал на своем первом за пять месяцев турнире. Во втором раунде на Мальорке она уступила шестой ракетке мира Анжелике Кербер в двух сетах – 2:6, 3:6. Синхронный выход. Хачанов и Медведев пробились во второй круг турниров ATPКарен Хачанов и Даниил Медведев почти одновременно одержали победы в своих первых матчах на турнирах в Англии и Германии. В Лондоне Медведев разгромил испанца Фернандо Вердаско, а в Галле Хачанов одолел серба Миомира Кецмановича. Забили «Кувалду». Макабу нокаутировал КудряшоваРоссийский боксер первого тяжелого веса Дмитрий Кудряшов проиграл рейтинговый бой конголезцу Илунге Макабу. Мина замедленного действия под КХЛ. Что пугает по итогам драфта-2019На ярмарке талантов в Ванкувере клубы НХЛ выбрали 28 российских игроков. На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. Тетя Эш – хулиганка. Знакомьтесь с новой первой ракеткой мираВыиграв титул на турнире в Бирмингеме, австралийка Эшли Барти обеспечила себе звание первой ракетки мира. «Советский спорт» собрал 10 фактов о новой королеве женского тенниса. Панарин и Бобровский – главные звезды рынка свободных агентов. Где они окажутся?Главный претендент на россиян – «Флорида». В двух шагах от топ-10. Медведев упустил возможность пробиться в «десятку»Россиянин Даниил Медведев был в двух победах от дебюта в топ-10 рейтинга, но не сумел использовать этот шанс. В полуфинале турнире в Лондоне он уступил французу Жилю Симону – 7:6 (7:4), 4:6, 3:6. Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус. Барти – новая первая ракетка мира! 27-я в истории!Австралийка Эшли Барти в понедельник возглавит мировой рейтинг в женском одиночнм разряде. Король не умер. Да здравствуйте Король! Надаль в 12-й раз выиграл «Ролан Гаррос»Рафаэль Надаль в 12-й раз за карьеру выиграл «Ролан Гаррос», разбив в финале Доминика Тима – 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.