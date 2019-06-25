Мбаппе в 2020 году желает сыграть на чемпионате Европы и Олимпиаде - Советский спорт
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25 июня 2019 19:41ФутболКоноплев Александр

Мбаппе в 2020 году желает сыграть на чемпионате Европы и Олимпиаде

У Мбаппе большие планы на следующее лето.

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе готов сыграть за сборную Франции на чемпионате Европы-2020 и на Олимпиаде-2020 в Токио.

– Я чемпион мира, но я еще не выигрывал чемпионат Европы. Также хотелось бы сыграть на Олимпиаде. Почему бы не поехать туда через год? Я всегда говорил, что это моя мечта, – приводит слова Мбаппе AS.

Чемпионат Европы 2020 года пройдет с 12 июня по 12 июля. Проведение Олимпиады в Токио запланировано с 24 июля по 9 августа.

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