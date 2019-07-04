Матчем «Спартак» – «Краснодар» завершится предсезонный турнир в Австрии Игра в Пеллау начнется в 19:00 (мск).

В четверг в Австрии пройдет заключительный матч предсезонного турнира с участием клубов премьер-лиги.

В 19:00 (мск) на стадионе «Шпортплац» в Пеллау начнется игра «Спартак» – «Краснодар».

Напомним, в предыдущих матчах красно-белые потерпели поражение от «Ростова» (0:2) и обыграли ЦСКА (3:1), а «быки» победили обоих соперников: ЦСКА (1:0) и «Ростов» (3:0).

Таким образом, для того, чтобы гарантировать себе итоговое первое место, «Краснодару» достаточно ничьей, а «Спартак» устроит только победа с разницей в два мяча.

Добавим, что накануне «Спартак» провел контрольный матч с «Дьором» и крупно победил (3:0).