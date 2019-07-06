Сегодня «Зенит» и «Локомотив» сыграют за Суперкубок России - Советский спорт
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06 июля 2019 09:00Футбол

Сегодня «Зенит» и «Локомотив» сыграют за Суперкубок России

В субботу, 6 июля, действующий чемпион страны «Зенит» встретится с обладателем Кубка «Локомотивом» в матче за Суперкубок России 2019 года.

Встреча пройдет в Москве на Центральном стадионе «Динамо» имени Льва Яшина и начнется в 19:00 по московскому времени.

Добавим, что «Локомотив» дважды выигрывал Суперкубок России (2003 и 2005 годы). «Зенит» становился обладателем трофея четыре раза (2008, 2011, 2015 и 2016 годы).

Отметим, что ранее соперники дважды пересекались в матче за Суперкубок страны, и оба раза победу праздновали футболисты из Санкт-Петербурга - 2:1 (2008) и 1:1, 4:2 по пенальти (2015).

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