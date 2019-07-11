Александр Ширко – в пресс-центре «Советского спорта»

Первый вопрос, который журналисты задали Александру: что он ждет от «Спартака» в новом сезоне.
-- Я жду, что у «Спартака», наконец, сформируется костяк, который будет определять стиль игры, вокруг которого будет строиться новая команда. Наше поколение приучило к тому, что «Спартак» - это мощь, и новому поколению нужно сделать так, чтобы вернуть это. Конечно, мы ждем трофеев и медалей. Именно так нужно завоевывать величие и уважение. И, конечно, никаких скандалов и сплетен, которые давно уже сопровождают команду. Очень хочется, чтобы «Спартак» с этими понятиями никогда не ассоциировался.
-- Сможет ли Олег Кононов вернуть команде былой стиль игры?
-- Такое понятие как романцевский футбол растворилось во времени. Тот футбол -- это не просто игра, это философия, которую Олег Иванович вкладывал в наши головы. Зачем что-то копировать сейчас? Нужно создавать новый стиль, работать по-новому, но так же эффективно. –
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