Российские футболисты упустили бронзу Универсиады - Советский спорт
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13 июля 2019 20:10ФутболКоноплев Александр

Российские футболисты упустили бронзу Универсиады

Медаль была так близка.

Сборная Италии обыграла России в матче за третье место Универсиады-2019.

Основное время матча завершилось со счетом 2:2. Россияне забили дважды, уступая 0:2. Сначала отлился Никита Саламатов (67-я минута, пенальти), а потом Максим Погорелов (90+3-я).

В серии пенальти точнее были итальянцы – 4:3. Фатальный промах допустил Саламатов.

В финале сыграют сборные Бразилии и Японии.

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