Российские футболисты упустили бронзу Универсиады

Сборная Италии обыграла России в матче за третье место Универсиады-2019.
Основное время матча завершилось со счетом 2:2. Россияне забили дважды, уступая 0:2. Сначала отлился Никита Саламатов (67-я минута, пенальти), а потом Максим Погорелов (90+3-я).
В серии пенальти точнее были итальянцы – 4:3. Фатальный промах допустил Саламатов.
В финале сыграют сборные Бразилии и Японии.
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