«Монако» снова проиграл. Головин отыграл 45 минут - Советский спорт
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19 июля 2019 21:45ФутболКоноплев Александр

«Монако» снова проиграл. Головин отыграл 45 минут

Клуб из лиги 1 не может найти свою игру.

«Монако» проиграл во второй раз на сборе в Швейцарии. На этот раз монегаски уступили «Эвертону» – 0:1.

Единственный мяч на 72-й минуте провел Шеймус Коулмэн.

Российский легионер Александр Головин появился на поле после перерыва.

Напомним, что в первой встрече «Монако» проиграл «Лозанне» – 1:2.

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