Сегодня ЦСКА сыграет с «Локомотивом» В воскресенье, 28 июля, ЦСКА на своем поле примет «Локомотив» в рамках 3-го тура российской премьер-лиги.

Встреча пройдет на «ВЭБ Арене», которая вмещает 30 457 зрителей, и начнется в 19:00 по московскому времени.

Напомним, что предстоящее дерби станет 63-м в российской истории. По числу побед преимущество принадлежит железнодорожникам – 25:24.

Добавим, что в двух других матчах чемпионата России сегодня сыграют «Оренбург» – «Зенит» (14:00 мск) и «Арсенал» – «Ростов» (16:30 мск).