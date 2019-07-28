Сегодня ЦСКА сыграет с «Локомотивом»

Встреча пройдет на «ВЭБ Арене», которая вмещает 30 457 зрителей, и начнется в 19:00 по московскому времени.
Напомним, что предстоящее дерби станет 63-м в российской истории. По числу побед преимущество принадлежит железнодорожникам – 25:24.
Добавим, что в двух других матчах чемпионата России сегодня сыграют «Оренбург» – «Зенит» (14:00 мск) и «Арсенал» – «Ростов» (16:30 мск).
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