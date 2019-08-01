Гилерме: Предложения поступали из Европы, но приоритетом считал «Локомотив» - Советский спорт
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01 августа 2019 07:00ФутболГичунцев Артур

Гилерме: Предложения поступали из Европы, но приоритетом считал «Локомотив»

Бразилец дал большое интервью «Советскому спорту».

Голкипер московского «Локомотива» Маринато Гилерме рассказал об интересе со стороны других клубов. Он отметил, что мог перебраться этим летом в европейский чемпионат.

«Предложения поступали от нескольких клубов. Не только из России. Из Европы тоже. Но приоритетом для себя считал «Локомотив».

Я мечтаю завершить карьеру в этом клубе. Поэтому ждал до последнего, не соглашался на другие варианты до завершения переговоров с «Локо», – заявил голкипер.

Полную версию интервью читайте на сайте «Советского спорта» в 10.00 по московскому времени.

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