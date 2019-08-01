Гилерме: Предложения поступали из Европы, но приоритетом считал «Локомотив»

Голкипер московского «Локомотива» Маринато Гилерме рассказал об интересе со стороны других клубов. Он отметил, что мог перебраться этим летом в европейский чемпионат.
«Предложения поступали от нескольких клубов. Не только из России. Из Европы тоже. Но приоритетом для себя считал «Локомотив».
Я мечтаю завершить карьеру в этом клубе. Поэтому ждал до последнего, не соглашался на другие варианты до завершения переговоров с «Локо», – заявил голкипер.
Полную версию интервью читайте на сайте «Советского спорта» в 10.00 по московскому времени.
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