Гилерме назвал тройку лучших вратарей России

Голкипер московского «Локомотива» Маринато Гилерме составил тройку лучших вратарей российской премьер-лиги.
«Моя тройка: Игорь Акинфеев, Андрей Лунев, Матвей Сафонов», – заявил Гилерме.
Также бразилец обозначил лучших футболистов мира, выступающих на этой позиции. По его словам, это Марк-Андре тер Стеген («Барселона»), Алиссон («Ливерпуль») и Ян Облак («Атлетико»).
Полную версию интервью читайте на сайте «Советского спорта» в 10.00 по московскому времени.
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