«Зенит» примет «Краснодар» в четвертом туре премьер-лиги Матч пройдет на «Газпром Арене».

«Зенит» сыграет дома с «Краснодаром» в матче четвертого тура премьер-лиги.

После трех туров действующие чемпионы России остаются единственной командой, не потерявшей ни одного очка. «Зенит» поочередно победил «Тамбов» (2:1), «Сочи» (2:0) и «Оренбург» (2:0) и лидирует в турнирной таблице. В свою очередь «Краснодар» после поражения в первом туре от «Ахмата» (0:1) в Грозном выиграл в гостях у «Уфы» (3:2) и нанес крупное поражение «Сочи» (3:0).

В прошлом сезоне «Зенит» был сильнее «быков» в обоих матчах: 7 октября в Санкт-Петербурге (2:1) и 20 апреля в Краснодаре (3:2). В предыдущий раз «Краснодар» обыгрывал «Зенит» в гостях (2:1) 7 апреля 2018 года.

Матч «Зенит» – «Краснодар» пройдет 3 августа на «Газпром Арене». Начало – 21:30 (мск).