«Краснодар» проведет свой первый в истории матч в Лиге чемпионов - Советский спорт
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07 августа 2019 09:10ФутболЛипкин Антон

«Краснодар» проведет свой первый в истории матч в Лиге чемпионов

«Быки» сыграют с «Порту» в первом матче третьего квалификационного раунда.

«Краснодар» и «Порту» проведут в среду первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Эта игра станет первой в истории «быков» в самом престижном клубном турнире Европы.

Напомним, в прошлом сезоне «Краснодар» занял третье место в премьер-лиге, тогда как «Порту» стал вице-чемпионом Португалии.

В отличие от Португалии в России уже стартовал национальный чемпионат, и в первых четырех турах «Краснодар» набрал семь очков: проиграл «Ахмату» (0:1), одержал победы над «Уфой» (3:2) и «Сочи» (3:0) и завершил вничью матч с «Зенитом» (1:1). «Порту» же проводил только товарищеские матчи.

Матч «Краснодар» – «Порту» пройдет 7 августа на стадионе «Краснодар». Начало – 20:00 (мск). Ответная игра состоится 13 августа на стадионе «Драгау» в Порту.

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