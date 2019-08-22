«Спартак» сыграет с «Брагой» в раунде плей-офф Лиги Европы - Советский спорт
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22 августа 2019 08:35ФутболЛипкин Антон

«Спартак» сыграет с «Брагой» в раунде плей-офф Лиги Европы

Начало игры – 21:45 (мск).

В четверг «Спартак» проведет в гостях первый матч с «Брагой» в раунде плей-офф Лиги Европы.

Обе команды стартовали в турнире с третьего квалификационного раунда. «Спартак» дважды обыграл швейцарский «Тун» (3:2, 2:1), а португальцы прошли датский «Брондбю» (4:2, 3:1).

В прошлом сезоне «Брага» заняла четвертое место в чемпионате Португалии, а также дошла до полуфиналов Кубка страны и Кубка лиги. В Лиге Европы команда завершила выступление в третьем квалификационном раунде, уступив «Заре» из Луганска за счет меньшего числа голов на чужом поле (1:1, 2:2).

На старте нового чемпионата Португалии «Брага» победила «Морейренсе» (3:1) и потерпела поражение от «Спортинга» (1:2).

Матч «Брага» – «Спартак» пройдет 22 августа на стадионе «Мунисипал де Брага». Начало игры – 21:45 (мск).

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