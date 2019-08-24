«Зенит» сыграет в гостях с «Уфой» Начало игры – 16:30 (мск).

«Уфа» примет «Зенит» в матче седьмого тура премьер-лиги.

После шести туров действующие чемпионы России единолично возглавляют турнирную таблицу, набрав 14 очков. «Уфа» с семью очками располагается на десятом месте.

Ранее команды четыре раза играли в Уфе, и три матча завершились в пользу «Зенита». Только в сезоне-2016/2017 хозяевам удалось не проиграть (0:0).

Отметим, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак дисквалифицирован на этот матч за оскорбление судейской бригады Алексея Матюнина после матча шестого тура.

На матче будет присутствовать главный тренер сборной России Станислав Черчесов, уже прилетевший в Уфу.

Матч «Уфа» – «Зенит» пройдет 24 августа на стадионе «Нефтяник». Начало – 16:30 (мск).